Motorola compra empresa de processamento de vídeo A Motorola, segunda maior fabricante de celulares do mundo e a maior nos EUA, anunciou na segunda-feira que comprará a Terayon Communication Systems para ampliar seu portfólio de tecnologia de processamento de vídeo. A fabricante de celulares pagará cerca de US$ 1,8 em dinheiro por ação da Terayon. Os serviços da Terayon ajudam empresas de tecnologia sem fio a oferecer conteúdo baseado no interesse local e regional dos espectadores. A operação dará à tecnologia de processamento de vídeo da Motorola possibilidade de inserção de anúncios digitais e recursos gráficos como logomarcas de canais em transmissões de vídeo.