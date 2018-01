Motorola comprará Symbol Technologies por US$ 3,9 bi A Motorola pode comprar a Symbol Technologies, fabricante de equipamentos de comunicação, coletores de dados e de produtos para automação comercial como leitores de códigos de barras e etiquetas inteligentes (RFID), numa transação avaliada em US$ 3,9 bilhões. O negócio, que deve ser fechado no início do próximo ano, possibilitará à Motorola fortalecer seu leque de produtos para empresas. "Este negócio fortalece a estratégia de mobilidade corporativa da Motorola", disse o CEO da Motorola, Ed Zander, em um comunicado. No Brasil, a Symbol Technologies mantém uma operação local desde 2002, quando assumiu as operações que antes cabiam à distribuidora Seal. A empresa vende no País um leque de produtos que inclui leitores de códigos de barras, coletores de dados, PDAs e equipamentos para redes sem fio, atendendo a praticamente todas as grandes cadeias de varejo brasileiras. Ainda não há informação sobre como e quando a aquisição afetará a operação local da companhia.