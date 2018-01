Motorola e Nokia juntam forças para acesso móvel a vídeo A norte-americana Motorola e a finlandesa Nokia, concorrentes na indústria de telefonia celular, firmaram uma parceria para pesquisar padrões tecnológicos de recepção de vídeo em aparelhos móveis. A parceria foi anunciada nesta segunda e pretende tornar aparelhos das duas empresas compatíveis com o padrão DVB-H (Digital Vídeo Broadcast-Handheld), um tipo de codificação de código aberto e que deve ser adotado na Europa. As pesquisas também envolverão a interoperabilidade de equipamentos de transmissão das duas empresas, que fornecem dispositivos para operadoras no mercado europeu. Além de não exibir o pagamento de royalties, o DVB-H, segundo as empresas, provê serviços de boa qualidade e ainda permitem que o usuário receba sinais de dados, como e-mail móvel, em paralelo às transmissões de vídeo.