Motorola e PPA criam plataforma de segurança doméstica A Motorola e a PPA, que comercializa módulos de automação de portas e portões, anunciaram o lançamento de uma nova versão do Monicel, sistema de segurança doméstica monitorável por telefone celular. O produto, que usa uma central de alarmes e sensores, pode avisar o dono da residência quando há uma invasão. A central também pode ser programada para alertar serviços de segurança privada ou mesmo à polícia caso haja uma invasão. Diferente de outros sistemas que usam as linhas convencionais, este sistema tem a vantagem de evitar cortes direto nos cabos telefônicos, que é uma estratégia usada em assaltos a residências. Uma das novidades do produto é a inclusão do chip da operadora Claro em seu sistema. O Monicel inclui um módulo celular g20 da Motorola com tecnologia GSM/GPRS para o monitoramento de casas e estabelecimentos. Neste sistema, os dados podem ser transmitidos para a central via GSM ou por GPRS (internet móvel). Com essa tecnologia, qualquer empresa de segurança é capaz de monitorar residências com cobertura GPRS com o mesmo custo. ?Acreditamos que o mercado de alarmes residenciais com módulo celular tem um enorme potencial de crescimento. A Motorola continuará a investir nessa área em 2006?, disse Marcelo Catapani, diretor da área de módulos sem fio da Motorola. A solução Monicel foi demonstrada em uma maquete funcional, durante a Telexpo 2006, realizada em São Paulo, em março deste ano. Sensores espalhados pela casa ativam os alarmes do módulo celular, que avisa uma central sobre qualquer ocorrência.