Motorola faz a ponte entre vídeo digital e celulares A Motorola anunciou a criação de um novo sistema de compartilhamento de arquivos que permite que vídeos em seus gravadores digitais possam ser transferidos para telefones da mesma marca. A tecnologia foi mostrada nesta semana durante a CTIA Wireless 2006, evento de telefonia celular que acontece em Las Vegas, nos EUA. Naquele país, a empresa também vende modelos de gravadores digitais de vídeo (também chamado de DVRs, de Digital Vídeo Recorders) e que registram programação da TV em discos rígidos similares aos usados em computadores. A tecnologia também permitiria que outros dispositivos acessassem os vídeos nestes dispositivos. Chamado de DVR-to-Mobile, o serviço poderia ser oferecido por empresas de TV a cabo que usassem os decodificadores da Motorola. No caso dos DVRs, eles contam com uma base de atracagem em que o usuário coloca o celular. Por enquanto, só o Razr V3x é compatível com esta entrada. Também será possível acessar remotamente, e pelo celular, vídeos que estiverem guardados no gravador digital por conexões de dados móveis. A tecnologia, no entanto, só deve chegar ao consumidor em algum momento do próximo ano, já que existem vários itens que precisam ser esclarecidos, principalmente sobre direitos autorais para os vídeos e os modelos de negócio dos novos serviços.