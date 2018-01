Motorola investirá US$ 9 milhões em pesquisa tecnológica no Recife Parceiros desde 2000, a Motorola Brasil amplia os investimentos no Porto Digital, um dos principais pólos de desenvolvimento em tecnologia da informação do País, que inclui o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R) e o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE). A empresa é a primeira da área de telefonia móvel a contar com um edifício exclusivo no Porto Digital, abrigando hoje mais 350 pesquisadores e já com planos de expansão. A construção abriga engenheiros e estudantes e é a sede de alguns dos principais projetos de pesquisa e desenvolvimento da empresa em parceria com o C.E.S.A.R e o CIn-UFPE. Fazem parte dessa lista o Brazil Test Center (BTC) e seu programa Residência em Software, além de inúmeros serviços e soluções nas áreas de celulares, iDEN, empresas e governo. Desde o início do projeto, já foram investidos mais de US$ 20 milhões. Para os próximos 12 meses, a Motorola planeja investir outros US$ 9 milhões na parceria com o C.E.S.A.R e o CIn-UFPE, voltada à criação de plataformas de testes de software para celulares. Segundo Rosana Fernandes, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Motorola, as instalações melhoraram a logística dos trabalhos e aceleraram os processos. ?Os projetos desenvolvidos neste prédio são estratégicos para nós e precisavam de uma infra-estrutura privilegiada?, diz. O programa de desenvolvimento tecnológico da Motorola Brasil foi criado em 1997 e, até o final do ano passado, já contabilizava mais de US$ 225 milhões em projetos locais de pesquisa e desenvolvimento.