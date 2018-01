Motorola lança nova versão do Motorokr com o E2 A Motorola anunciou o para outubro a chegada ao Brasil do sucessor do Motorokr com o lançamento do E2. O modelo traz MP3 player, rádio FM integrado e Bluetooth estéreo. Segundo a empresa, o celular permite que o usuário carregue aproximadamente 250 músicas no cartão de 1 GB de memória incluso. O aparelho mantém a função de alternar entre a função musical e uma ligação com o toque de um botão. Outra vantagem é o suporte a Bluetooth estéreo, o que permite usar o aparelho com fones de ouvido sem fio (mas em fones compatíveis da Motorola). O E2 é compatível com diferentes formatos de áudio (MP3, AAC, AAC+, AAC+ enhanced, WMA, RA). O celular, que é fruto da safra de aparelhos baseados em Linux da Motorola, traz ainda câmera digital de 1,3 megapixel, que fotografa com flash e faz filmes, tela colorida com resolução de 320 x 240 pixels. O aparelho deve custar cerca de R$ 1399 no mercado brasileiro, dependendo dos planos de serviços definidos pelas operadoras.