Motorola lança os celulares finos SLVR no Brasil A Motorola está lançando dois novos modelos de celulares finos do tipo barra, os SLVR L6 (prata) e L7 (preto). Ambos usam um teclado de lâminas metálicas, o mesmo usado no modelo RAZR, aparelho do tipo Flip que já vendeu mais de 25 milhões de unidades em todo o mundo. Voltados para redes do tipo GSM, os aparelhos foram mostrados ao mercado brasileiro durante a Telexpo 2006, em março passado. O SLVR L6 é o modelo mais simples. Tem apenas 10,9 mm de espessura, pesa 86 gramas, traz câmera digital VGA com zoom de 4x que grava e reproduz imagens e vídeos. Além disso, traz suporte a sons e ringtones em MP3, apresenta conexão Bluetooth, recurso viva-voz integrado e uma tela LCD colorida de 65 mil cores. O produto deve chegar ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 699,00. Já o SLVR L7 apresenta 11,5 mm de espessura e traz as mesmas características do L6. Só que com mais recursos: as músicas em MP3 do L7 ficam guardadas em um cartão de memória do tipo TransFlash (ou mini-SD) com 128 MB. Ou seja, o usuário pode expandir a capacidade de armazenamento do seu aparelho adquirindo cartões extra. A título de exemplo, existem modelo SDE cartões mini-SD com até 2 GB de capacidade. Traz ainda o curioso modelo avião, que permite ao usuário usar o celular como tocador de música digital durante um vôo, porque as funções de telefone ficam desligadas durante a execução das canções. O preço sugerido do L7 para o Brasil é de R$ 1299,00. Tanto o custo do L6 como do L7 podem sofrer alterações conforme os planos oferecidos pelas operadoras.