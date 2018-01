Motorola lança Rokr E2 no Brasil Em tempos de iPhone, falar de outros celulares com recursos multimídia até perde a graça. Mas a verdade é que, se o novo aparelho da Apple ainda não está disponível nem nos EUA, quanto mais no Brasil, onde, se e quando chegar, não deve custar menos de R$ 3 mil. Então faz sentido falar de celulares com função multimídia, como a nova versão do Rokr, a E2, que a Motorola anunciou agora para o mercado brasileiro. O modelo toca músicas em MP3, traz rádio FM integrado e Bluetooth estéreo, o que permite ouvir música em fones de ouvido sem fio compatíveis. A função tocador de MP3 é compatível com diferentes formatos de áudio (MP3, AAC, AAC+, AAC+ enhanced, WMA, RA), e o aparelho traz um equalizador com opções para diferentes estilos musicas. O Rokr E2 também traz câmera digital de 1,3 Megapixel, que fotografa com flash e faz filmes e é um dos celulares da Motorola que utiliza o sistema operacional Linux. O MOTOROKR E2 deve custar R$ 1.399,00 no mercado brasileiro, embora o preço possa variar conforme os pacotes de serviços oferecidos pelas operadoras.