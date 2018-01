Motorola mostra novos acessórios e apresenta celulares Entre as novidades da Motorola para a Telexpo 2006 estão novos acessórios como fones de ouvido Bluetooth, inclusive com uma versão mini (ainda sem previsão de lançamento no Brasil) e novos aparelhos, como os GSM SLVR L7 e SLVR L6. De design slim, ambos são finos, medindo 1,15 cm de espessura e pesando apenas 86 gramas. Além de ter a cor preta, o L7 pode ter sua memória expandida com o uso de cartões de memória do tipo TransFlash. Já o L6, na cor prata, não tem essa possibilidade de expansão. Ambos compartilham uma câmera VGA que grava fotos e vídeos, teclas de acabamento metálico, capacidade de reproduzir MP3 com som estéreo e tela de 65 mil cores.