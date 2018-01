Motorola pode parar de fabricar celulares A Motorola está há tempos perdendo espaço no mundo da telefonia. Uma de suas novas metas é deter as perdas de participação no mercado para rivais como a sul-coreana Samsung Electronics, com seus celulares com câmeras embutidas, e a Apple, com o iPhone. O novo executivo-chefe da empresa, Gregory Q. Brown reconheceu que a empresa perdeu espaço em áreas importantes de crescimento, principalmente em terceira geração (3G). O mercado especula que a empresa venderia apenas a parte de telefonia celular ou faria o oposto, ficaria com a unidade de celulares. Especulações a parte, leia a matéria completa no Economia & Negócios deste sábado. A empresa já vinha perdendo mercado como você pode ler nesta matéria que o Link fez sobre as mudanças no ranking das empresas fabricantes de celular. A causa disso é aparente. O último grande lançamento da empresa foi o V8 que não traz grandes novidades. Enquanto isso, suas concorrentes não páram e reinventam o aparelho que já foi sinônimo da Motorola.