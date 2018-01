Motorola quer cortar custo de celulares mais baratos A Motorola quer cortar o custo de produção de seus celulares mais baratos em cerca de US$ 2 a US$ 5 por aparelho, afirmou o presidente-executivo da companhia, Ed Zander. "Nós queremos ter certeza de que nossos custos estejam em um ponto baixo para nos dar lucratividade", disse Zander durante conferência online com investidores. Ele disse que o controle de custos será uma parte importante do desenho de celulares da companhia. "Não são apenas custos materiais, é projetar tendo custos em vista", disse o executivo. A Motorola é a segunda maior fabricante de celulares, atrás apenas da finlandesa Nokia . Os comentários de Zander seguem-se à divulgação de resultado menor que o esperado para o quarto trimestre, que a Motorola atribuiu à falta de aparelhos sofisticados em sua linha de produtos e forte competição no segmento de celulares de baixo custo para mercados emergentes. O vice-presidente financeiro, David Devonshire, informou na semana passada que a Motorola concentraria suas atenções em lucratividade em vez de ganho de mercado, conforme a companhia enfrenta um primeiro semestre "duro" antes de ver melhoras na segunda metade do ano. Zander disse que a Motorola poderá até recuperar negócios se um acordo implicar em prejuízo à lucratividade. "Nós iremos recusar alguns acordos. Eu não sei o que isso significará em termos de participação de mercado", disse o executivo, citando que a Motorola precisa alterar suas prioridades. "Toda a vez que se cai do cavalo como nós caímos (no quarto trimestre), não se deve acabar fazendo a mesma coisa", disse Zander. "Precisamos trazer de volta a disciplina de que cada produto que fizermos terá que gerar dinheiro."