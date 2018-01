Motorola tem prejuízo, suspende dividendo e chefe financeiro sai A Motorola anunciou nesta terça-feira que fechou o quarto trimestre com prejuízo e que caiu para a quinta posição no mercado global de aparelhos celulares. A empresa informou que está suspendendo dividendos trimestrais e buscando um novo vice-presidente financeiro. A Motorola divulgou que o executivo Edward Fitzpatrick foi nomeado vice-presidente financeiro interino, em substituição a Paul Liska. Nenhuma razão foi dada para a saída de Liska. A empresa registrou um prejuízo líquido de 3,6 bilhões de dólares, ou 1,57 dólar por ação, em comparação com um lucro de 100 milhões de dólares, ou 0,04 dólar por ação, um ano antes. O prejuízo inclui um perda de 1,56 dólar por ação relacionados a outros encargos. O faturamento caiu para 7,1 bilhões de dólares ante 9,65 bilhões de dólares um ano antes. A empresa prevê um prejuízo por ação no primeiro trimestre entre 0,10 e 0,12 dólar. As ações da Motorola despencavam mais de 8 por cento depois do anúncio do resultado e da suspensão dos dividendos. (Reportagem de Sinead Carew)