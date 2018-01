Motorola usará Windows Media em aparelhos celulares A Motorola anunciou nesta segunda-feira que usará o programa de gerenciamento digital de direitos do Windows Media, da Microsoft, em celulares que tocam música, a partir da primeira metade deste ano. A empresa divulgou o plano durante discurso do presidente Ed Zander, durante a CES, feira de aparelhos eletrônicos que acontecem em Las Vegas, nos EUA. O suporte a sistemas de controle de direito autoral é a base para que aparelhos possam rodar músicas vendidas por serviços controlados. A tecnologia da Microsoft concorre com o formato AAC protegido, que é utilizado pela loja virtual da Apple, a iTunes, e que é aceito pelos tocadores digitais da linha iPod.