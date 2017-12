Mototaxista baleado na Maré permanece estável O quadro de saúde do mototaxista Fábio da Silva de Barros, de 28 anos, atingido no braço direito na noite de segunda-feira, 07, no Complexo da Maré, é estável. Ele foi submetido a uma cirurgia vascular no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, e está internado no setor pós-cirúrgico. Barros poderá ser transferido para a enfermaria ainda nesta terça-feira, 08.