Mouse e teclado sem fio para o Vista custarão US$ 250 A Microsoft lançará uma nova série de periféricos para o sistema Windows Vista, entre os quais um mouse e teclado sem fio que custarão US$ 250, anunciou a companhia. Os produtos foram especialmente projetados para uso com o novo sistema operacional Windows Vista, cujo lançamento está previsto para o início do próximo ano para usuários finais. O mouse e o teclado, ambos com conexão sem fio, incluem avanços para ajudar os usuários a navegar mais facilmente pelo menu, e estarão disponíveis em fevereiro de 2007. "Este será um componente fundamental em nossa promoção do Vista", disse Matt Barlow, um dos diretores de marketing da empresa de Redmond. Ela também lançará um teclado e mouse a preços mais módicos, de US$ 150, em janeiro.