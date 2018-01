Mouse 'em pé' acomoda melhor a mão e evita LER

Um novo mouse para computador desenvolvido pela Key Ovation aposta na ergonomia para conquistar usuários. O periférico fica na posição vertical, mais natural para as mãos, o que a evitar lesões por esforço repetitivo (LER). Veja também: Mouse sem fio utiliza luz do sol como energia O mouse tem um sensor óptico com 2200dpi, que ainda reduz os movimentos que a mão deve fazer para controlar o cursor. O equipamento é compatível com as plataformas Mac e PC, tem versões para destros e canhotos, e está à venda por US$ 80 (equivalente a R$ 160). Encomendas podem ser feitas no endereço www.keyovation.com/c-6-ergonomic-mouse.aspx.