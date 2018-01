Mouse mais caro do mundo custa R$ 46 mil

Em ouro branco 18 quilates e cravejado com 59 brilhantes que formam o desenho de uma delicada flor, o Diamond Flower é o mouse mais caro do mundo, com o preço de US$ 27 mil (R$ 46 mil), segundo o site Pat Says Now, que vende a peça. O site é especializado na venda de mouses exclusivos, que variam dos tolos aos mais refinados, conforme divulgou o blog Chip Chick. O mouse ótico é compatível com PC e Mac, tem resolução de 800 dpi, certificado de autenticidade e três anos de garantia. E o site informa que aceita pedidos de todo o mundo. A taxa de entrega para compradores da América do Sul, por exemplo, é de US$ 16,40 (R$ 28), cerca de 0,06% do valioso periférico. Para os menos abonados, o site oferece outros modelos com preços mais acessíveis, como o Crystal Skull Mouse, que traz a figura de uma caveira cravejada de cristais Swarovski (US$ 145), o dourado Swarovski Glamrock (US$ 95) e Black Lizard (US$ 95), coberto de couro, destacou o GeekAlerts. As informações são da agência Magnet.