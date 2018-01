Mouse ocular será comercializado a partir de novembro A partir de novembro será comercializado no País o mouse ocular que deve permitir a tetraplégicos ou a portadores de outras deficiências musculares escrever textos e navegar na internet usando apenas o movimento dos olhos. O mouse, do tamanho de um cartão de crédito, vai custar cerca de R$ 150 e está sendo fabricado pela Digibrás, empresa do grupo CCE. O produto será apresentado durante a 3ª Feira Internacional da Amazônia, em Manaus. O mouse foi criado em 1993 pelo engenheiro eletrônico Manuel Cardoso, com recursos próprios. "O sistema captura e codifica digitalmente os movimentos do globo, transformando-os em comandos de um software", explicou. Inovação Em 1999, o projeto de Cardoso foi assumido pela Fundação Desembargador Paulo Feitoza, em Manaus, que investiu cerca de R$ 1 milhão no projeto. A Fundação detém a patente sobre o aparelho. Hoje, segundo Cardoso, o mouse que é fabricado em pequena escala pela Fundação é utilizado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro e no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. De acordo com o cientista, o equipamento não tem contra-indicação e pode ser aplicado em pacientes de cerca de 40 patologias, de derrames a paralisia cerebral. Sistema O mouse ocular utiliza a eletro-oculografia (EOG), para capturar e detectar o movimento ocular pela medição da atividade elétrica associada ao movimento, utilizando-se de eletrodos instalados próximo aos olhos. Segundo Cardoso, para conectar o mouse ocular é necessário qualquer computador compatível com uma conexão serial tipo RS-232, sistema operacional Windows e um software browser de internet.