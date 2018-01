Mouse sem fio utiliza luz do sol como energia

Um mouse sem fios que utiliza o sol para recarregar a bateria. Batizado de Sole Mio, o projeto de um laboratório de pesquisas holandês foi desenvolvido para experimentar fontes alternativas de energia no mundo da informática. O mouse ainda é só um protótipo, divulgado pela universidade TU Delft, e não tem valor comercial estipulado. O Sole Mio passa por fase de testes para conseguir funcionar por longos períodos sem necessidade de recarga. De qualquer forma, é um sinal de como serão, no futuro, os equipamentos eletrônicos ecológica e politicamente corretos. Os pesquisadores querem incentivar outros laboratórios e usuários a pensar em produtos com preocupação ambiental e de consumo responsável.