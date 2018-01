MovieMobz mostra que futuro pode estar no pensamento ‘wiki’ Enquanto se discutem a legalidade da pirataria, formas de promover filmes pela internet e como convencer as pessoas a ir fisicamente ao cinema, um site brasileiro mostra que a mudança pode estar numa camada abaixo. A MovieMobz, ao propor que as pessoas se mobilizem para organizar sessões, está mostrando a todos que o atrativo do cinema segue intacto. É apenas a lógica da economia que mudou. O site é uma espécie de rede social para unir pessoas interessadas no mesmo filme. Se você, por exemplo, quer assistir a Macunaíma, de 1969, na tela grande, certamente há várias pessoas que também gostariam. Pergunte aos cinemas normais se eles organizariam uma sessão apenas para você e mais alguns cinéfilos. A resposta óbvia é não. Isso antes de a MovieMobz aparecer. O sucesso do site, com 9,5 mil usuários cadastrados em quatro meses e mais de 20 mobilizações por mês, mostra que a discussão é outra. Fica claro que as pessoas continuam gostando da experiência em tela grande mesmo após a pirataria. E estão dispostas a pagar pela diversão, desde que sejam respeitadas na sua escolha. Chegamos ao ponto: a comunidade manda. É o cerne das teorias econômicas que tratam do mundo conectado, principalmente a Cauda Longa (www.thelongtail.com), de Chris Anderson, e a Wikinomics (www.wikinomics.com), de Don Tapscott e Anthony D. Williams. Em resumo, os três americanos sustentam que a cultura de massa está com os dias contados. A colaboração massiva pela internet (a tal web 2.0) valorizou, quem diria, os nichos culturais e de comportamento. Pessoas com gostos específicos se encontram com mais facilidade na web e se organizam em comunidades, mobilizam-se em torno de determinado evento e produzem elas mesmas conteúdo relevante sobre o tal assunto comum. No cinema não seria diferente. A ideia da MovieMobz surgiu com a experiência de um dos fundadores, o empresário de cinema Fábio Lima. Ele não assistiu ao brasileiro Lavoura Arcaica (2001) quando do lançamento. Viu em DVD, em casa, e não se impressionou. Os amigos diziam: "Vá ver no cinema". Mas em qual? "Eu tinha certeza de que, como eu, pelo menos mais 50 pessoas em São Paulo gostariam de ver o filme na telona", diz. Na primeira sessão mobilizada para Lavoura Arcaica pela MovieMobz havia 52 pessoas na plateia. Lima aposta tanto no "cinema sob demanda" que pretende utilizar salas do País para eventos não-cinematográficos, como campeonatos de videogames, shows ao vivo e até Copa do Mundo. Estranho, não? É como normalmente são vistas as ideias novas. Mobilize-e A primeira coisa a fazer é se cadastrar no site www.moviemobz.com Procure ou cadastre o filme a que gostaria de assistir e clique na aba ‘Mobilizar’. Escolha o cinema e clique ‘Quero assistir’ Espere para ver quantos aderem à sua mobilização A MovieMobz agenda a exibição caso já tenha pessoas o suficiente e avisa por e-mail o local, o filme e o valor do ingresso Entenda A MovieMobz é importante porque propõe um novo modelo de negócios que respeita as teorias mais aceitas sobre colaboração em massa O pioneirismo da iniciativa brasileira despertou interesse da BBC de Londres e da revista ‘BusinessWeek’. Veja: http://is.gd/edWc É a primeira vez que o conceito de ‘cinema em demanda’ é colocada em prática de forma representativa Mobz em 2009 Os empresários por trás da MovieMobz prometem que 2009 assistirá à reinvenção das salas de cinema. Elas serão usadas para campeonatos de videogames e shows Outra idéia é no futuro transmitir Copas do Mundo de futebol e outros eventos Dentro do conceito de "nichos", a MovieMobz pretende exibir eventos de categorias. Uma transmissão de cirurgia para médicos e enfermeiros, por exemplo