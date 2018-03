Movimentação em Guarulhos subiu 7,4% no 1º semestre A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária Brasileira (Infraero) registrou aumento de 7,4% na movimentação de aeronaves no aeroporto de Guarulhos entre janeiro e junho de 2008 na comparação com o mesmo período de 2007. Com 97 mil operações de pousos e decolagens (60 mil domésticos e 37 mil internacionais), o aeroporto é o líder em movimentação aérea no País. O mês de janeiro foi o que concentrou o mais alto número de operações no semestre, com 17.359 pousos e decolagens. De acordo com a Infraero, isso é comum, pois trata-se de período de férias, o que aumenta a movimentação. De Guarulhos partem e chegam vôos procedentes de 24 países e 138 cidades nacionais e estrangeiras transportando cerca de 60 mil passageiros por dia.