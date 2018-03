Movimento aceita acordo por suspensão de nova tarifa Em reunião com o Ministério Público Estadual nesta quarta-feira, dia 12, líderes do Movimento Passe Livre (MPL) concordaram com uma espécie de "cessar-fogo" para evitar novos protestos marcados para esta quinta-feira, 13. Os manifestantes prometem evitar outra interrupção no trânsito em troca de uma suspensão, por 45 dias, do aumento no valor da tarifa, que passou de R$ 3 para R$ 3,20.