Movimento ainda é grande nas estradas de SP

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), um acidente provoca congestionamento entre o km 303 e 292 da Rio-Santos, que ainda tem um trecho de lentidão entre os km 214 e 211 por excesso de veículos. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresenta movimento grande com vários pontos de morosidade e na Tamoios e na Mogi-Bertioga, apesar do trânsito intenso, não há pontos de retenção.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem trânsito intenso, mas já não apresenta mais pontos de lentidão, conforme a Ecovias. A concessionária informou que 287.600 veículos desceram em direção à Baixada Santista neste feriado prolongado e 225 mil retornaram. O SAI opera no esquema 2x8, no qual as pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta dão acesso à capital.

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, são 28 quilômetros de lentidão no sentido capital. De acordo com a AutoBan, o excesso de veículos provoca congestionamentos entre os km 77 e 56 da Bandeirantes e nos trechos do km 63 a 57 e do km 24 ao km 23 da Anhanguera.

O tráfego é complicado também na Rodovia Castello Branco, no sentido capital. De acordo com a ViaOeste, o trânsito é lento e tem diversos pontos de parada de Itu a Barueri, entre o km 72 e 29.

Os trechos próximos a pedágios apresentam pontos de lentidão nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Na primeira, o congestionamento vai dos km 32 a 37 e na segunda, dos km 92 a 96.