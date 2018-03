Movimento ainda é tranquilo nas estradas de São Paulo Ainda é tranquilo o movimento nas estradas de São Paulo para a volta do feriadão de Carnaval. No sistema Anchieta/Imigrantes, administrado pela Ecovias, o trânsito é intenso, e há um ponto de lentidão na Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, entre os quilômetros 292 e 288. A Ecovias espera que o pico do movimento nas estradas se inicie por volta das 15 horas, e recomenda aos motoristas que iniciem a viagem antes do meio-dia.