Movimento é calmo nos principais aeroportos do País O movimento nos principais aeroportos do País está tranquilo na tarde deste domingo, 2, segundo boletim das 16 horas divulgado pela Infraero. No momento, os atrasos atingem 12 voos, o que representa 0,9% das operações programadas. Ao longo deste domingo, dos 1.325 voos programados, 123 (9,3% do total) saíram com atrasos e 62 foram cancelados (4,7%).