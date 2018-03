Movimento é intenso nas estradas do litoral de SP O tráfego de veículos é intenso nas rodovias que ligam o litoral paulista à capital do Estado. Todas as vias que ligam o litoral norte e sul a São Paulo apresentam trânsito acima do normal, de acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário, da Polícia Rodoviária Estadual. As rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Piaçaguera-Guarujá, Mogi Bertioga e Rio-Santos registram movimento de veículos acima do normal no sentido da capital paulista, mas sem pontos de congestionamento. Já a rodovia dos Tamoios e o complexo Anchieta-Imigrantes têm trânsito intenso, com pontos de morosidade. Do interior para a capital do Estado, o sistema Anhangüera-Bandeirantes e a rodovia Ayrton Senna têm tráfego acima do normal, mas o motorista não enfrenta congestionamentos. Raposo Tavares, Castello Branco, Carvalho Pinto e Rodovia Dom Pedro I têm fluxo normal de veículos. Nas rodovias federais que passam por São Paulo, a Presidente Dutra tem tráfego normal, enquanto a Régis Bittencourt registra movimento intenso na volta para São Paulo. O motorista encontra lentidão no trecho de serra, mas não chega a parar. O movimento aumentou na Fernão Dias, mas também não há registro de congestionamentos.