Movimento é normal nos aeroportos de SP e Rio A movimentação de passageiros nos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro permanecia normal, sem filas ou tumultos, na manhã de hoje, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas, na zona sul, operava com auxílio de instrumentos, devido ao mau tempo na região, desde sua abertura, por volta das 6 horas. Do total de 33 decolagens previstas até as 8 horas, apenas três foram canceladas e não havia registro de atrasos. Já no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, as operações eram visuais, sem registros de atrasos ou cancelamentos entre os 47 vôos previstos. No Rio, os dois aeroportos operavam com ajuda de instrumentos, por causa das chuvas, segundo a Infraero. O Santos Dumont iniciou suas operações de pousos e decolagens com a ajuda de instrumentos por volta das 6h15, com registros de dois cancelamentos, mas sem vôos atrasados. Já no aeroporto internacional Tom Jobim, que operava por instrumentos desde a noite de ontem, nenhum dos 30 vôos programados estava com atrasos de mais de uma hora. Não havia vôo cancelado.