Movimento é tranquilo nas principais estradas de SP

DANIELA DO CANTO, Agencia Estado

Segundo a Ecovias, 228.300 veículos passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes(SAI) em direção à Baixada Santista desde a meia-noite da última quarta-feira (8) e 101.200 já retornaram. A previsão da concessionária era de que entre 185 e 340 mil veículos seguissem em direção ao litoral durante o feriado prolongado.

No SAI, a operação segue no esquema tradicional 5 x 5 (metade da capacidade opera em direção ao litoral e metade no sentido contrário). Esse esquema deve permanecer em operação durante todo este sábado,11. Conforme a Ecovias, a Operação Descida somente será implantada caso haja necessidade.