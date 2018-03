Movimento está no caminho errado, diz Nádia Campeão A prefeita em exercício Nádia Campeão disse que Movimento Passe Livre, que promoveu sua terceira e maior manifestação na noite de terça-feira (11), "perdeu o controle" e está "no caminho errado". À tarde, ela se reunirá com o Ministério Público para tratar, entre outros assuntos, sobre o próximo protesto, marcado para quinta-feira (13).