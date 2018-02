Movimento nas estradas paulistas é normal nesta manhã A Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta Imigrantes, informou há pouco que o trânsito segue fluindo bem nos dois sentidos das estradas que ligam a cidade de São Paulo ao litoral paulista. No twister, a concessionária informa que a subida de caminhões é obrigatória pela Via Anchieta.