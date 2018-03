Movimento nas rodovias de São Paulo é tranqüilo

Os motoristas que optaram retornar para a capital na manhã desta quarta-feira, 6, encontraram trânsito tranqüilo nas rodovias que ligam São Paulo ao litoral e ao interior do Estado. Segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual, as rodovias não apresentavam tráfego intenso e o movimento era tranqüilo por volta das 8 horas. As estradas litorâneas, como Oswaldo Cruz, Tamoios, Mogi-Bertioga e Rio-Santos, estavam com tempo encoberto, mas sem registro de acidentes. As rodovias que chegam do interior também apresentavam tráfego normal até as 8 horas da manhã desta quarta. Desde a 0 hora de quinta, 31, quando a contagem para o feriado foi iniciada, dos 419 mil veículos que desceram para o litoral no feriado, 313 mil retornaram para São Paulo ainda na terça-feira, 5. Espera-se que os veículos restantes subam em turnos alternados nesta quarta.