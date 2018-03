Movimento normal nos aeroportos brasileiros Os aeroportos brasileiros apresentam movimento normal na manhã deste sábado. Segundo boletim divulgado pela Infraero, da zero hora de ontem até o momento, cinco vôos foram cancelados no País ou 0,9% da totalidade, dos 531 programados. Dez vôos tiveram atrasos. No aeroporto de Brasília, dos 34 vôos programados, apenas um foi cancelado e nenhum atrasou. Na capital carioca, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão dois vôos foram suspensos. Não houve nenhum atraso até agora. No Aeroporto Santos Dumont, também no Rio, um vôo sofreu atraso. Em São Paulo, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, um vôo foi cancelado e um teve atraso. Já no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, até o momento, cinco vôos registram atraso e não houve nenhum cancelamento.