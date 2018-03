Movimento nos aeroportos é normal neste domingo

O maior número de atrasos foi registrado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com 12 voos domésticos (20,3% do total) fora do horário previsto no período da manhã. Entre 11h e 12h, já não havia mais voos atrasados no aeroporto.

Já dentre os 34 voos internacionais programados para 0h e 12h em todo o País, cinco (11,8%) atrasaram. Todos foram registrados no Galeão.

Procuradas, as assessorias de comunicação da Infraero e do Galeão não souberam informar se houve motivos específicos para esses atrasos e disseram que o movimento já era normal no começo da tarde.