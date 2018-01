Movimento Passe Livre em SP bloqueia agora a Rebouças

A manifestação desta quinta-feira, de acordo com o MPL, relembra o aniversário de um ano da revogação dos reajustes nas tarifas de ônibus, trem e metrô em São Paulo, que foi influenciada pelas manifestações de junho de 2013. O protesto de hoje também insiste na busca pela gratuidade das passagens para a população.

No site do movimento, a programação do MPL traz a informação de que o intuito dos manifestantes é chegar até a Marginal Pinheiros. Lá, eles prometeram "construir uma festa" que represente o modelo do MPL de cidade: "pelo povo e para o povo".