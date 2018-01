Movimento propõe dia sem micro no próximo sábado Um dia inteirinho sem navegar na internet, checar e-mail, entrar no MSN ou no Orkut, colocar músicas novas no iPod, jogar algum game ou mesmo usar a calculadora do computador. Essa é a proposta do movimento Shutdown Day, que espera que todas as CPUs e monitores do mundo sejam desligados no próximo sábado, dia 24. O Dia Sem Computador tem um site que pode ser acessado em várias línguas e possui um contador dos que se dizem capazes de viver o próximo sábado ?desligados? e os que não se sentem capazes de aderir. Você consegue? "Conseguir, consigo. Mas só porque é sábado... Se passo um único dia da semana sem usar computador, por exemplo, já subo pelas paredes de nervosa", diz a estudante de moda Mariana Alves Lima, de 24 anos, mais conhecida como Mari Moon no mundo virtual. Com o cabelo de uma cor diferente a cada estação, ela é uma pequena celebridade na internet - seu fotolog recebe 50 mil acessos por semana, o blog é igualmente procurado e ela ainda mantém um site para vender suas criações estilísticas. "Sou viciada, assumo, mas às vezes passo o fim de semana longe do computador para descansar." Lançado no Canadá, o Shutdown Day prega que as pessoas não podem virar reféns das máquinas. "Se os computadores sumissem, nós conseguiríamos viver sem eles?", pergunta o site do projeto, criado pelos canadenses Denis Bystrov e Michael Taylor. No site, além de idéias de como aproveitar o sábado (ler, pintar um quadro, dormir...), há uma enquete para os internautas responderem se irão aderir à campanha. Crítica Mas há quem discorde do mérito da iniciativa. "Esse tipo de movimento não tem propósito algum", diz o publicitário Leonardo Freitas, de 29 anos, que mantém um blog e assume que não consegue ficar longe do computador. "A humanidade hoje não vive um dia sem máquinas, como também não consegue ficar um dia sem rodas, sem eletricidade, sem vaso sanitário ou qualquer outra invenção útil." O Brasil tem cerca de 27 milhões de pessoas com computador em casa. Resta saber se os controladores de vôo também irão aderir à campanha. Versão brasileira O Shutdown Day também terá uma versão ´localizada´, com o apoio do site Jornal de Debates. Os criadores se confessam surpresos com a repercussão e contam que estavam comendo quando seu sócio perguntou se poderia passar um dia sem ligar o PC. "Achei uma loucura", conta Denis. "Mas pensei, como programador, que são raras as vezes em que me concentrava em outras atividades importantes, como estar com minha mulher e meus filhos pequenos. E percebi que isso acontece a muita gente no mundo, hoje", afirma. Para Paulo Markun, editor e coordenador do conselho editorial do Jornal de Debates e disseminador da iniciativa no Brasil, adverte: ?Inclusão digital não pode ser confundida com dependência absoluta, o que vem acontecendo freqüência preocupante?.