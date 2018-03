Movimento protesta contra apresentação de Michel Teló O Movimento Acorda São Gonçalo do Amarante protestou nesta sexta-feira contra a show do cantor Michel Teló, marcada para 22 horas do dia 13, no Parque Lagoa da Prejubaca, em São Gonçalo do Amarante, a 60 quilômetros de Fortaleza. O ato convocado pelas redes sociais na internet reuniu cerca de mil manifestantes, entre estudantes e funcionários públicos, e se concentrou no Praça da Igreja Matriz. Por meio nota, o Movimento Acorda São Gonçalo destacou que "uma nova gestão assumiu no começo do ano Legislativo e Executivo e com ela surgiram diversas promessas e esperanças de um futuro melhor para São Gonçalo e nada disso aconteceu até agora".