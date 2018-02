Movimento quer discutir crucifixo

Um movimento italiano propôs a organização de um referendo para que a população escolha se quer ou não que crucifixos sejam exibidos nas salas de aula das escolas públicas do país. A proposta, do Movimento Ético para a Defesa Internacional do Crucifixo, é uma reação à decisão da Corte Europeia de proibir a presença de símbolos religiosos nas instituições públicas de ensino da Itália, tomada em novembro do ano passado.