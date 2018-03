Movimento quer negociar tarifa com a Prefeitura de SP Pela primeira vez desde que começaram os protestos contra a alta na tarifa de transportes públicos em São Paulo, o Movimento Passe Livre (MPL), líder das manifestações, acenou com a possibilidade de negociar as propostas com a Prefeitura. O grupo protocolou nesta terça-feira um pedido de reunião com a prefeita em exercício, Nádia Campeão (PC do B), para discutir a redução do valor da tarifa. Mas não foi atendido. O encontro, se ocorrer, deverá ter a presença do prefeito Fernando Haddad (PT).