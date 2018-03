Movimento segue tranqüilo nos aeroportos brasileiros O movimento dos principais aeroportos brasileiros continua tranqüilo no início da noite de hoje, de acordo com informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Porém, a previsão é que o movimento aumente nas próximas horas. Dos 1.348 vôos programados até as 19 horas em todo o País, 17 (1,3%) registraram atrasos superiores a uma hora e 124 (9,2%) tinham sido cancelados. Cinco vôos estavam atrasados no momento da divulgação do balanço. Em São Paulo, o Aeroporto de Congonhas não tinha registro de atrasos e dos 130 vôos, sete (5,4%) tinham sido cancelados. No aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, apenas quatro de 166 vôos atrasaram e dois tinham sido cancelados até as 19 horas. No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, não havia registro de atrasos e das 39 viagens programadas, oito tinham sido canceladas. No Tom Jobim (Galeão), também no Rio, dos 128 vôos marcados, 14 tinham sido cancelados, mas não havia registro de atrasos até o início da noite. Em Brasília, havia 18 vôos cancelados e quatro atrasados, de 111 programados. Os aeroportos de Recife e Salvador tiveram, cada um, dois vôos cancelados. Dos 54 programados para partir de Recife, nenhum apresentou atraso. Em Salvador, dois vôos tiveram atraso dos 77 programados. Segundo a Infraero, na volta do feriado o volume maior de embarques deve acontecer em Salvador, Recife e Rio de Janeiro, além de todos os aeroportos do Nordeste.