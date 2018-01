Mozilla apresenta nova versão do programa de e-mails

Poucas semanas após anunciar o desenvolvimento da terceira versão do navegador Firefox, a Fundação Mozilla divulgou nesta sexta-feira, 22, que o programa de e-mails Thunderbird se transformará em Mozilla Messaging. Entre as novidades do software gratuito estarão a integração com um calendário, novo motor de buscas e outras características para "melhorar a experiência do usuário". O programa de e-mails desenvolvido pela Mozilla é gratuito e de código aberto, o que fez milhões de pessoas pelo mundo aderirem ao software. O conceito "open source" é ameaça, principalmente, à Microsoft, cujo pacote Outlook, pago, sofre concorrência direta do Thunderbird. O Thunderbird 3 funcionará com a mesma filosofia e será distribuído em 37 idiomas, inclusive em português do Brasil. Haverá versões também para Mac e Linux, além de Windows.