Mozilla divulga novo beta do Firefox 2.0 A Fundação Mozilla, desenvolvedora do navegador de código aberto Firefox, anunciou nesta quinta, dia 31, a disponibilidade da segunda versão beta da próxima edição do aplicativo, a 2.0. Esta deve ser a última versão de testes antes do lançamento do Firefox 2.0 definitivo, previsto inicialmente para setembro, mas que deve ser lançado apenas em outubro. A Fundação alega que está investindo no reforço da segurança do aplicativo, e que tem trabalhado na correção de falhas e brechas que permitem ataques de hackers e invasões. Nesta semana, a Microsoft também anunciou que irá apoiar a criação de uma versão do Firefox para rodar sem conflitos no sistema operacional Vista, a próxima versão do Windows, prevista para ser lançada entre o final deste ano e o início de 2007.