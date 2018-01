Mozilla lança 'Download Day' para tentar bater novo recorde

A Mozilla iniciou na tarde desta terça-feira, 17, o "Download Day", no qual oferecerá aos usuários o download do Firefox 3 - nova versão do software alternativo ao Internet Explorer da Microsoft - gratuitamente. Com esta iniciativa, a Mozilla espera bater o recorde mundial de downloads durante um período de 24 horas e marcar mais um ponto em seu projeto de oferecer ao usuário tecnologias livres e de código aberto. O Firefox 3, um navegador que inclui, segundo a empresa, 15.000 melhorias e é "mais rápido, seguro e inteligente" que o anterior, o Firefox 2, poderá ser baixado no site http:// www.spreadfirefox.com/pt-BR/worldrecord. Até agora, mais de 1,5 milhão de pessoas solicitaram o download, quando restam poucas horas para que o início do período de gratuidade. Mas, além desta oferta de lançamento, os organizadores propõem também transformar este dia em um evento social, através da página www.mozillaparty.com. Desde que convocou esta proposta, em 28 de maio, a Mozilla incentivou seus usuários a "prestar apoio para bater um novo recorde Guinness no 'Download Day' se comprometendo a baixar o Firefox 3, organizando uma festa, convidando amigos ou colocando botões do 'Download Day' em seus sites", segundo um comunicado da companhia na Espanha. Desde 2004, a Mozilla e seu Firefox enfrentam a gigante da informática de Bill Gates, a Microsoft, e foi ganhando mais adeptos, até alcançar os 175 milhões de usuários, segundo dados da empresa.