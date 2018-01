Mozilla lança primeiro beta do navegador Firefox 3

A Fundação Mozilla disponibilizou nesta semana a versão beta de seu navegador Firefox 3, de codinome Gran Paradiso. Faça o download A nova versão do navegador está atrasada em cerca de um trimestre e este não é seu único problema, tendo sido também alvo de críticas após a circulação de notícias que informavam que 80% dos bugs encontrados até então poderão não ter sido resolvidos até o lançamento da versão final. Mas de acordo com o site BetaNews, os problemas mais significativos já foram corrigidos, restando apenas algumas falhas problemáticas como a impossibilidade de carregar o Yahoo Mail ou o Windows Live Mail, além da inoperância da proteção antimalware. Ainda há problemas com o serviço Google Maps e com a reprodução de arquivos WMA e WMV. Por motivos como estes, as versões beta não são recomendadas para o usuário final. "Lançamentos beta são direcionados a desenvolvedores e à comunidade de testadores para obter retorno antes de avançar para o próximo estágio no processo de lançamento", explicou a fundação, acrescentando que a versão final será lançada apenas quando o produto for considerado "completamente pronto". A Mozilla espera receber resultado de testes quanto aos recursos de segurança e à usabilidade do software, bem como opções de personalização e desempenho. O site TG Daily noticiou que as grandes mudanças do navegador já renderam mais de dois milhões de linhas de código modificadas e dezenas de melhorias. Entre os novos recursos do programa estão proteção antimalware, integração de antivírus ao gerenciador de downloads, zoom de página completa, melhoria no gerenciador de complementos e no sistema de favoritos, melhor arquitetura de renderização e carregamento de página. A data para o lançamento final, prevista inicialmente para o fim de julho, ainda não foi definida, mas muitos acreditam que deva acontecer no primeiro trimestre de 2008, caso o período de testes beta siga como planejado. Aqueles que desejarem testar o software e auxiliar a fundação podem fazê-lo neste link. As informações são da agência Magnet.