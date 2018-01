Mozilla libera segunda versão do Firefox em duas semanas

A Fundação Mozilla anunciou nesta semana a chegada do Firefox 2.0.0.9, poucos dias após o lançamento da versão anterior. O curto espaço de tempo entre a disponibilidade das duas versões do navegador de código aberto se deve ao fato de o Firefox 2.0.0.8 ter apresentado uma série de falhas e acabava forçando uma regressão de recursos do browser. Apesar de pela primeira vez na história das atualizações da companhia nenhum bug estar relacionado à segurança do navegador, os usuários do Windows reportavam travamento constante de suas máquinas ao inicializarem o Firefox 2.0.0.8, além de mensagens de erro de Java em computadores que rodavam o Vista, destacou o site InternetNews.com. Outra correção diz respeito à instalação de add-ons e extensões, que não eram reconhecidos após o upgrade para a versão 2.0.0.8. Essa é a oitava atualização do navegador liberada pela Mozilla em 2007 e não há indicações de que seja a última, frisou o artigo. O Firefox 2.0.0.9 está disponível para Windows, Mac e Linux, e pode ser baixado gratuitamente no endereço getfirefox.com. As informações são da agência Magnet.