Mozilla terá ajuda da Microsoft para criar novo Firefox A Microsoft anunciou que ofereceria ajuda à Fundação Mozilla, responsável pelo desenvolvimento do navegador Firefox, para ajudar na criação de versões do programa e da ferramenta de e-mail Thunderbird que permitissem seu uso no sistema operacional Windows Vista. A empresa convidou representantes da Fundação a participar do evento Windows Vista Readiness ISV Lab, destinado a desenvolvedores de software e onde os programadores podem ter dados técnicos sobre como criar aplicativos que rodem melhor no Vista. Representantes da Fundação afirmaram que irão aceitar o convite e que o intercâmbio de informações pode ajudar a criar melhores aplicativos para o novo sistema operacional da Microsoft. A Fundação também espera que os dados técnicos ajudem os aplicativos Firefox e Thunderbird a se integrarem melhor às funções de segurança nativas do Windows Vista.