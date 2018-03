MP: 75% dos hospitais de SP falham em evitar infecções A maioria (75%) dos hospitais paulistas, públicos ou privados, descumpre normas para o controle de infecções hospitalares, segundo estudo inédito requisitado pelo Ministério Público Estadual ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). As falhas foram detectadas dez anos depois de o Ministério da Saúde editar regulamentação que obriga as unidades a ter um programa de combate às infecções e uma equipe de profissionais dedicados à tarefa de evitar que fungos, bactérias e vírus prejudiquem os pacientes durante ou após a internação.