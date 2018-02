MP-AL decreta prisão de agressores de morador de rua Os quatro jovens que agrediram um morador na madrugada de terça-feira no bairro da Jatiúca, em Maceió, já são considerados foragidos. A prisão deles foi decretada hoje pelo juiz Maurício Breda, a pedido da delegada que atua no caso e do Ministério Público Estadual. Segundo Breda, houve falha no procedimento dos policiais na Delegacia de Plantão III (Deplan III) durante a prisão dos agressores. "A princípio podemos considerar como falha o fato de terem liberado os acusados", afirmou.