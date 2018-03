MP apreende documentos de ex-diretores da Procempa O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul apreendeu nesta terça-feira, 13, documentos nas casas de três ex-diretores e um conselheiro da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa), como parte de uma investigação de supostos desvios de dinheiro público e fraude em licitações da empresa municipal. Três deles foram conduzidos a uma delegacia de polícia porque tinham armas com registros vencidos em suas residências.