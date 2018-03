MP avaliará legalidade na contratação de cubanos O Ministério Público do Trabalho vai apurar se a contratação de médicos cubanos está ou não de acordo com a legislação. O procurador-geral do Trabalho, Luís Camargo, afirmou nesta sexta-feira, 23, que vai pedir até segunda-feira, 26, à Advocacia Geral da União (AGU) que forneça informações sobre o convênio que prevê a contratação dos profissionais cubanos.